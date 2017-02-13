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CABEX
Предложение № 451736
Продам ВВГнг(А)-LS 1х150мк-1 758м по цене 540 руб/м с НДС. Куски 233м+75 м на барабане № 16, вес 482 кг. Производитель Кабель и Провода, 2014 г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна