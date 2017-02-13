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CABEX
Предложение № 451737
Продам ВВГнг(А)-LS-1 1х150 705м по цене 540 руб/м с НДС. Куски 685 м на барабане № 14 + 9м (бухта) + 11м (бухта), вес 1390 кг. Производитель ЭлектроКабель, 2014 г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна