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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451750
Продам АПВПуг 1х120мк/50А-10 373м по цене 315руб/м с НДС. Кусок 373м на барабане №18, вес 563кг. Производитель Таткабель, 2015г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна