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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451752
Продам ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25мк 221м по цене 504руб/м с НДС. Кусок 202м+19м, на барабане №12,бухта, вес 558кг.Производитель Кабели и Провода, 2013г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна