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CABEX
Предложение № 451753
Продам ВВГЭнг(А)-LS-1 4х25 47м по цене 470руб/м с НДС. Кусок 47м на барабане №18, вес 604кг. Производитель Кирскабель, 2014г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна