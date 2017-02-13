|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX
Предложение № 451760
Продам КВВГнг(А)-LS 10х1,5 903м по цене 75 руб/м с НДС.Кусок 903м на барабане №10, вес 314кг. Производитель Элкаб, 2015г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна