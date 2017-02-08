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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451762
Продам СИП-2 3х70+1х54,6 103м по цене 170руб/м с НДС. Кусок 103м на барабане №12, вес 231кг. Производитель Балткабель, 2016г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна