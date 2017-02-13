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CABEX
Предложение № 451764
Продам СИП-2 3х25+1х16 50м по цене 70,28р/м с НДС. Производитель Балткабель, 2016г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна