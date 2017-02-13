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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
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Продам СИП-2 3х25+1х16 50м по цене 70,28р/м с НДС. Производитель Балткабель...

Предложение № 451764

Продам СИП-2 3х25+1х16 50м по цене 70,28р/м с НДС. Производитель Балткабель, 2016г. В наличие на складе в Казани.

Контактная информация:

Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна
Компания: ООО "Поволжский Кабельный Центр"
E-mail: 
телефон: 8432122460


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