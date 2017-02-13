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CABEX
Предложение № 451765
Кабели силовые СБ3х70-6, СБ3х120-6 и контрольные с резерва
Вопросы на ros-rezerv@yandex.ru
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше, код 356300, всего: в т.ч. м 3 035, 000
Кабель силовой СБ 3х70-6 2010 м 745, 000
Кабель силовой СБ 3х120-6 2010 м 1 530, 000
Кабель силовой СБ 3х120-6 2009 м 760, 000
Кабели контрольные, код 356300, всего: в т.ч.: м 2 030, 000
Кабель контрольный 2010 м 1 970, 000
Кабель контрольный 2011 м 60, 000
Место хранения - Омск.
Контактная информация:Имя: Андрей