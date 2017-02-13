|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451766
Кабель дальней связи с Росрезерва
ТЗГ 7х4х1, 2 (ГОСТ 5008-60) км 1979 1, 11
ТЗАВБ 7х4х1, 2 (ГОСТ 5008-60) км 1975 3, 435
ТЗПАШП 4х4х1, 2 (ТУ-16-505715-75) км 1981 2, 442
ТЗГ 7Х4х1, 2 км 1989 0, 39
ТЗАБЛ, ТЗАБ (ту 16-505-186-76) км 1990 2, 42
9, 797
Контактная информация:Имя: Андрей