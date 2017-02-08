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Предложение № 451768
Продам кабель МКЭФШВ-Мнг(А) 2х2х1, 0 Экспокабель 2013г. 723м. Хранился в сухом складе.
Контактная информация:Имя: Томский Владимир Владимирович