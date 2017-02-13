|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX
Предложение № 451772
Производитель Leoni Kerpen GMBH Германия.
Марки:
RE-V2X(ST)YQY-FL 19x2x1,5mm/PIMF - 1039m на катушке, 7 катушек. Всего7273 метра
RE-V2X(ST)YQY-FL 19x3x1,5mm/PIMF - 1044 m на катушке 10 катушек. Всего 10440 м
RE-V2X(ST)YQY-FL. 12x2x1,5mm2/PIMF- 2029m на катушке, 8 катушек. Всего 16232 м
Напряжение 300 вольт. Цвет - голубой. Год выпуска 2011. Новый кабель в заводской упаковке.
По об'ему - 3 фуры. Находится в Польше на складе.( реальная цена несколько млн евро)
В подарок две катушки оптоволоконного кабеля 15 км. (идет вместе с этими кабелями, т.е. денег за опт.волокно не берем, а в подарок)
Кабель ехал под большой проект на Востоке, но в связи с войной проект закрыли- кабель остался.
http://spiteman.ucoz.ru/_ld/0/8_Instrumentation.pdf
Вы должны понимать, что надо будет растомаживать данный кабель.
Ориентировочная цена в несколько раз ниже, подробности в личку (торг уместен)
Контактная информация:Имя: Сергеев Сергей Иванович