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Производитель Leoni Kerpen GMBH Германия. Марки: RE-V2X(ST)YQY-FL...

Предложение № 451772

Производитель Leoni Kerpen GMBH Германия.
Марки:
RE-V2X(ST)YQY-FL 19x2x1,5mm/PIMF - 1039m на катушке, 7 катушек. Всего7273 метра
RE-V2X(ST)YQY-FL 19x3x1,5mm/PIMF - 1044 m на катушке 10 катушек. Всего 10440 м
RE-V2X(ST)YQY-FL. 12x2x1,5mm2/PIMF- 2029m на катушке, 8 катушек. Всего 16232 м

Напряжение 300 вольт. Цвет - голубой. Год выпуска 2011. Новый кабель в заводской упаковке.
По об'ему - 3 фуры. Находится в Польше на складе.( реальная цена несколько млн евро)
В подарок две катушки оптоволоконного кабеля 15 км. (идет вместе с этими кабелями, т.е. денег за опт.волокно не берем, а в подарок)
Кабель ехал под большой проект на Востоке, но в связи с войной проект закрыли- кабель остался.

http://spiteman.ucoz.ru/_ld/0/8_Instrumentation.pdf

Вы должны понимать, что надо будет растомаживать данный кабель.
Ориентировочная цена в несколько раз ниже, подробности в личку (торг уместен)

Контактная информация:

Имя: Сергеев Сергей Иванович
Компания: ООО
E-mail: 
телефон: 89175988952


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