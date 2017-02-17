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Предложение № 451775
марка сечение цена с НДС марка сечение цена с НДС
СИЛОВОЙ СИЛОВОЙ
ВВГп-нг(А) 2*1,5 12,45 ВВГп-нг(А)LS 2*1,5 12,86
2*2,5 20,70 2*2,5 21,25
2*4 28,57 2*4 29,31
2*6 44,67 2*6 45,93
2*10 74,18 2*10 76,18
3*1,5 18,35 3*1,5 18,85
3*2,5 30,69 3*2,5 31,36
3*4 42,41 3*4 43,49
3*6 66,50 3*6 68,34
3*10 109,58 3*10 112,50
3*16 177,37 3*16 182,75
ВВГкр-нг(А) 3*1,5 18,74 ВВГкр-нг(А)LS 3*1,5 19,36
3*2,5 31,36 3*2,5 32,28
3*4 43,49 3*4 45,00
3*6 68,25 3*6 70,20
3*10 112,45 3*10 115,42
3*16 182,03 3*16 187,60
4*1,5 23,82 4*1,5 24,55
4*2,5 40,14 4*2,5 41,22
4*4 56,04 4*4 57,50
4*6 88,14 4*6 91,11
4*10 145,06 4*10 149,76
4*16 236,50 4*16 243,75
5*1,5 29,43 5*1,5 30,32
5*2,5 49,79 5*2,5 51,11
5*4 69,55 5*4 71,33
5*6 109,59 5*6 113,24
5*10 180,40 5*10 186,18
5*16 294,56 5*16 303,50
4*25 ож 385,25 4*25 ож 391,47
4*35 ож 556,02 4*35 ож 565,01
4*50 ож 758,39 4*50 ож 769,81
5*25 ож 479,91 5*25 ож 487,66
5*35 ож 693,37 5*35 ож 704,12
5*50 ож 945,42 5*50 ож 959,74
ВВГп-нг(А) 2*1,5в 11,58 ВВГп-нг(А)LS 2*1,5в 11,97
2*2,5в 18,43 2*2,5в 18,94
3*1,5в 17,05 3*1,5в 17,60
3*2,5в 27,29 3*2,5в 28,03
ВВГкр-нг(А) 3*1,5в 17,48 ВВГкр-нг(А)LS 3*1,5в 18,05
3*2,5в 28,00 3*2,5в 28,75
4*1,5в 22,09 4*1,5в 22,79
4*2,5в 35,64 4*2,5в 36,63
5*1,5в 27,28 5*1,5в 28,12
5*2,5в 44,18 5*2,5в 45,38
Контактная информация:Имя: Григорий