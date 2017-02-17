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Предложение № 451776
марка сечение цена с НДС марка сечение цена с НДС
СИЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
NYM (АксиОм) 2*1,5 а 16,89 ПВС 2*0,75 9,36
2*2,5 а 26,22 2*1 11,98
2*4 а 37,60 2*1,5 15,56
2*6 а 53,78 2*2,5 24,18
3*1,5 а 23,11 2*4 37,69
3*2,5 а 36,70 2*6 62,55
3*4 а 53,18 3*0,75 13,17
3*6 а 76,87 3*1 16,31
4*1,5 а 29,74 3*1,5 21,85
4*2,5 а 47,70 3*2,5 34,14
4*4 а 69,42 3*4 54,78
4*6 а 100,80 3*6 86,84
5*1,5 а 36,54 3*10 129,70
5*2,5 а 58,94 4*0,75 17,29
5*4 а 85,96 4*1 21,93
5*6 а 125,11 4*1,5 29,45
4*2,5 45,84
NYM(в) 2*1,5 15,30 4*4 71,70
2*2,5 24,17 4*6 108,62
2*4 32,69 4*10 190,25
2*6 49,26 4*16 304,88
3*1,5 20,81 5*0,75 20,58
3*2,5 33,71 5*1 26,16
3*4 46,00 5*1,5 37,48
3*6 70,25 5*2,5 56,86
4*1,5 26,70 5*4 89,58
4*2,5 43,74 5*6 135,30
4*4 59,92 5*10 235,78
4*6 92,03 5*16 365,55
5*1,5 32,75
5*2,5 54,00 ПВС (в) 2*1,5 13,80
5*4 74,11 2*2,5 20,70
5*6 114,16 2*4 34,09
УСТАНОВОЧНЫЙ 2*6 52,54
ПуВ 1,5 5,37 3*1,5 19,10
2,5 9,31 3*2,5 28,79
4 13,12 3*4 48,85
6 20,65 3*6 73,09
(ПВ 1) 10 34,44 4*1,5 25,71
16 56,74 4*2,5 38,09
4*4 62,70
Пув (в) 1,5 4,95 4*6 97,09
(ПВ 1) 2,5 8,22 5*1,5 31,50
5*2,5 47,46
ПуГВ 1,5 6,10 5*4 80,90
2,5 9,89 5*6 125,74
4 16,76
6 23,92 ШВВП 2*0,5 6,32
(ПВ 3) 10 41,23 2*0,75 8,02
16 68,43
Контактная информация:Имя: Григорий