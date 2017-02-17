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Кабель и провод: предложение

марка сечение цена с НДС марка сечение цена с НДС СИЛОВОЙ...

Предложение № 451776

марка сечение цена с НДС марка сечение цена с НДС

СИЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

NYM (АксиОм) 2*1,5 а 16,89 ПВС 2*0,75 9,36

2*2,5 а 26,22 2*1 11,98

2*4 а 37,60 2*1,5 15,56

2*6 а 53,78 2*2,5 24,18

3*1,5 а 23,11 2*4 37,69

3*2,5 а 36,70 2*6 62,55

3*4 а 53,18 3*0,75 13,17

3*6 а 76,87 3*1 16,31

4*1,5 а 29,74 3*1,5 21,85

4*2,5 а 47,70 3*2,5 34,14

4*4 а 69,42 3*4 54,78

4*6 а 100,80 3*6 86,84

5*1,5 а 36,54 3*10 129,70

5*2,5 а 58,94 4*0,75 17,29

5*4 а 85,96 4*1 21,93

5*6 а 125,11 4*1,5 29,45

4*2,5 45,84

NYM(в) 2*1,5 15,30 4*4 71,70

2*2,5 24,17 4*6 108,62

2*4 32,69 4*10 190,25

2*6 49,26 4*16 304,88

3*1,5 20,81 5*0,75 20,58

3*2,5 33,71 5*1 26,16

3*4 46,00 5*1,5 37,48

3*6 70,25 5*2,5 56,86

4*1,5 26,70 5*4 89,58

4*2,5 43,74 5*6 135,30

4*4 59,92 5*10 235,78

4*6 92,03 5*16 365,55

5*1,5 32,75

5*2,5 54,00 ПВС (в) 2*1,5 13,80

5*4 74,11 2*2,5 20,70

5*6 114,16 2*4 34,09

УСТАНОВОЧНЫЙ 2*6 52,54

ПуВ 1,5 5,37 3*1,5 19,10

2,5 9,31 3*2,5 28,79

4 13,12 3*4 48,85

6 20,65 3*6 73,09

(ПВ 1) 10 34,44 4*1,5 25,71

16 56,74 4*2,5 38,09

4*4 62,70

Пув (в) 1,5 4,95 4*6 97,09

(ПВ 1) 2,5 8,22 5*1,5 31,50

5*2,5 47,46

ПуГВ 1,5 6,10 5*4 80,90

2,5 9,89 5*6 125,74

4 16,76

6 23,92 ШВВП 2*0,5 6,32

(ПВ 3) 10 41,23 2*0,75 8,02

16 68,43



Контактная информация:

Имя: ГригорийКомпания: ООО "МосКабельЦентр"E-mail:телефон: 7(495)295-77-09