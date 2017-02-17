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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451777
ГОСТ премиум ГОСТ
ООО"АМГ-электро" заполнение заливка КЗ "АксиОМ" заполнение заливка
Сечение цена Сечение цена
2 х 1,5 29,77 28,34 2 х 1,5 27,33 26,42
2 х 2,5 41,97 40,58 2 х 2,5 38,52 37,66
2 х 4 61,19 59,84 2 х 4 55,68 54,88
2 х 6 83,92 82,69 2 х 6 75,72 75,05
3 х 1,5 40,45 38,79 3 х 1,5 37,42 36,31
3 х 2,5 58,16 56,47 3 х 2,5 53,67 52,58
3 х 4 85,61 83,88 3 х 4 78,49 77,39
3 х 6 118,78 117,09 3 х 6 107,79 106,76
4 х 1,5 51,92 50,16 4 х 1,5 48,21 47,04
4 х 2,5 75,30 73,51 4 х 2,5 69,68 68,52
4 х 4 111,34 109,50 4 х 4 102,38 101,22
4 х 6 155,22 153,43 4 х 6 141,16 140,08
5 х 1,5 63,74 61,96 5 х 1,5 59,31 58,16
5 х 2,5 92,86 91,08 5 х 2,5 86,07 84,96
5 х 4 137,64 135,87 5 х 4 126,75 125,67
5 х 6 192,38 190,70 5 х 6 175,13 174,18
ВВГнгFRLS - 0,66
приближенный ГОСТ ТУ
КЗ "АксиОМ" заполнение заливка заливка
сечение цена сечение цена
2 х 1,5 25,77 24,86 2 х 1,5 22,86
2 х 2,5 37,23 36,37 2 х 2,5 33,86
2 х 4 51,01 50,18 2 х 4 44,27
2 х 6 70,17 69,46 2 х 6 64,10
3 х 1,5 35,17 34,06 3 х 1,5 31,18
3 х 2,5 51,80 50,70 3 х 2,5 47,07
3 х 4 71,67 70,56 3 х 4 61,98
3 х 6 99,67 98,61 3 х 6 90,81
4 х 1,5 45,24 44,07 4 х 1,5 40,28
4 х 2,5 67,21 66,05 4 х 2,5 61,25
4 х 4 93,35 92,18 4 х 4 80,84
4 х 6 130,40 129,30 4х6 118,97
5 х 1,5 55,61 54,45 5 х 1,5 49,73
5 х 2,5 82,98 81,87 5 х 2,5 75,88
5 х 4 115,49 114,40 5 х 4 100,25
5 х 6 161,71 160,72 5 х 6 147,83
3 х 10 141,16
5 х 10 234,96
5 х 16 371,95
Контактная информация:Имя: Григорий