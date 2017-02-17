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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451778
ППГнг HF 0,66 КВ
ГОСТ премиум ГОСТ
ООО"АМГ-электро" заполнение заливка КЗ "АксиОМ" заполнение
Сечение цена Сечение цена
2 х 1,5 32,93 27,94 2 х 1,5 30,08
2 х 2,5 45,61 40,13 2 х 2,5 41,67
2 х 4 67,09 60,66 2 х 4 60,89
2 х 6 90,72 83,66 2 х 6 81,68
3 х 1,5 41,45 36,16 3 х 1,5 38,03
3 х 2,5 59,10 53,25 3 х 2,5 54,17
3 х 4 88,26 81,35 3 х 4 80,54
3 х 6 121,57 113,92 3 х 6 109,88
4 х 1,5 51,41 45,69 4 х 1,5 47,27
4 х 2,5 74,41 68,04 4 х 2,5 68,32
4 х 4 112,05 104,48 4 х 4 102,44
4 х 6 155,67 147,25 4 х 6 140,89
5 х 1,5 62,00 55,81 5 х 1,5 57,06
5 х 2,5 90,53 83,61 5 х 2,5 83,18
5 х 4 137,02 128,76 5 х 4 125,36
5 х 6 191,27 182,04 5 х 6 173,19
ППГнг HF 0,66 КВ
приближенный ГОСТ ТУ
КЗ "АксиОМ" заполнение заливка заливка
сечение цена сечение цена
2 х 1,5 28,47 23,86 2 х 1,5 21,89
2 х 2,5 40,34 35,23 2 х 2,5 32,75
2 х 4 56,03 50,21 2 х 4 44,29
2 х 6 75,93 69,52 2 х 6 64,15
3 х 1,5 35,79 30,91 3 х 1,5 28,17
3 х 2,5 52,31 46,87 3 х 2,5 43,38
3 х 4 73,70 67,46 3 х 4 59,11
3 х 6 101,74 94,83 3 х 6 87,20
4 х 1,5 44,36 39,08 4 х 1,5 35,50
4 х 2,5 65,89 59,96 4 х 2,5 55,39
4 х 4 93,50 86,67 4 х 4 75,73
4 х 6 130,22 122,62 4х6 112,60
5 х 1,5 53,46 47,75 5 х 1,5 43,30
5 х 2,5 80,16 73,73 5 х 2,5 68,03
5 х 4 114,25 106,81 5 х 4 93,18
5 х 6 159,91 151,59 5 х 6 139,11
Контактная информация:Имя: Григорий