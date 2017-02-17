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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451780
ВВГнг(А)-LSLTx
ГОСТ премиум ГОСТ
ООО"АМГ-электро" заполнение заливка КЗ "АксиОМ" заполнение
Сечение цена Сечение цена
2 х 1,5 29,76 25,74 2 х 1,5 27,96
2 х 2,5 42,07 37,64 2 х 2,5 39,27
2 х 4 62,54 57,34 2 х 4 58,72
2 х 6 85,70 79,98 2 х 6 79,27
3 х 1,5 38,25 33,97 3 х 1,5 35,97
3 х 2,5 55,60 50,87 3 х 2,5 51,94
3 х 4 83,85 78,24 3 х 4 78,75
3 х 6 116,87 110,64 3 х 6 108,05
4 х 1,5 47,89 43,26 4 х 1,5 45,09
4 х 2,5 70,61 65,44 4 х 2,5 65,99
4 х 4 107,26 101,10 4 х 4 100,79
4 х 6 150,66 143,78 4 х 6 139,31
5 х 1,5 58,04 53,02 5 х 1,5 54,70
5 х 2,5 86,26 80,64 5 х 2,5 80,67
5 х 4 131,62 124,89 5 х 4 123,74
5 х 6 185,65 178,10 5 х 6 171,69
ВВГнг(А)-LSLTx
приближенный ГОСТ ТУ
КЗ "АксиОМ" заполнение заливка заливка
сечение цена сечение цена
2 х 1,5 26,38 22,57 2 х 1,5 20,65
2 х 2,5 37,97 33,76 2 х 2,5 31,31
2 х 4 53,92 49,03 2 х 4 43,17
2 х 6 73,57 68,21 2 х 6 62,87
3 х 1,5 33,77 29,72 3 х 1,5 27,01
3 х 2,5 50,09 45,59 3 х 2,5 42,11
3 х 4 71,94 66,67 3 х 4 58,33
3 х 6 99,92 94,09 3 х 6 86,45
4 х 1,5 42,21 37,83 4 х 1,5 34,27
4 х 2,5 63,57 58,66 4 х 2,5 54,09
4 х 4 91,85 86,08 4 х 4 75,09
4 х 6 128,61 122,18 4х6 112,11
5 х 1,5 51,12 46,38 5 х 1,5 41,95
5 х 2,5 77,66 72,31 5 х 2,5 66,62
5 х 4 112,61 106,31 5 х 4 92,62
5 х 6 158,37 151,32 5 х 6 138,77
Контактная информация:Имя: Григорий