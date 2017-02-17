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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451781
ВВГнг(А)-FRLSLTx
ГОСТ премиум ГОСТ
ООО"АМГ-электро" заполнение заливка Аксиом заполнение
Сечение цена Сечение цена
2 х 1,5 41,04 36,58 2 х 1,5 38,89 34,98
2 х 2,5 55,52 50,73 2 х 2,5 52,25 48,28
2 х 4 79,25 73,82 2 х 4 74,84 70,64
2 х 6 105,70 99,89 2 х 6 98,36 94,30
3 х 1,5 53,07 48,32 3 х 1,5 50,36 46,38
3 х 2,5 73,50 68,38 3 х 2,5 69,20 65,26
3 х 4 106,23 100,40 3 х 4 100,35 96,30
3 х 6 143,93 137,65 3 х 6 133,88 130,15
4 х 1,5 66,83 61,69 4 х 1,5 63,48 59,34
4 х 2,5 93,58 88,03 4 х 2,5 88,17 84,14
4 х 4 136,08 129,74 4 х 4 128,62 124,61
4 х 6 185,64 178,81 4 х 6 172,70 169,20
5 х 1,5 81,35 75,82 5 х 1,5 77,35 73,02
5 х 2,5 114,62 108,63 5 х 2,5 108,05 103,92
5 х 4 167,25 160,41 5 х 4 158,15 154,18
5 х 6 228,97 221,59 5 х 6 213,05 209,80
ВВГнг(А)-FRLSLTx
приближенный ГОСТ ТУ
Аксиом заполнение заливка заливка
сечение цена сечение цена
2 х 1,5 37,01 32,74 2 х 1,5 30,40
2 х 2,5 50,72 46,11 2 х 2,5 43,21
2 х 4 69,31 64,13 2 х 4 57,29
2 х 6 91,87 86,33 2 х 6 80,18
3 х 1,5 47,72 43,17 3 х 1,5 39,88
3 х 2,5 67,04 62,12 3 х 2,5 58,00
3 х 4 92,50 86,95 3 х 4 77,20
3 х 6 124,61 118,64 3 х 6 109,84
4 х 1,5 60,04 55,11 4 х 1,5 50,79
4 х 2,5 85,34 79,99 4 х 2,5 74,58
4 х 4 118,31 112,27 4 х 4 99,45
4 х 6 160,50 154,00 4х6 142,41
5 х 1,5 73,07 67,76 5 х 1,5 62,38
5 х 2,5 104,52 98,75 5 х 2,5 92,00
5 х 4 145,32 138,79 5 х 4 122,82
5 х 6 197,85 190,82 5 х 6 176,37
Контактная информация:Имя: Григорий