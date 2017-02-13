муфты даром\r\nМуфта 1ПКВТпН-1М для 3жильного кабеля сечением жил 16,25 - 33шт...

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CABEX
Предложение № 451784
муфты даромrnМуфта 1ПКВТпН-1М для 3жильного кабеля сечением жил 16,25 - 33шт - 100рублейrnмуфта 1П5КВТпН - для 5 жильного кабеля сечением жил 16,25 - 33шт - 100рублейrnмуфта 1ПКВТп - для 5 жильного кабеля сечением жил 4,6,10 - 18шт - 100рублейrnмуфта 1ПКВТп - для 3 жильного кабеля сечением жил 4,6,10 - 30шт - 100рублейrnмуфта 1ПКВТп - для 5 жильного кабеля сечением жил 4,6,10 - 14шт - 100рублейrnмуфта 1ПКВТп - для 4 жильного кабеля сечением жил 4,6,10 - 11шт - 100рублейrnмуфта 1ПКВТпН-6 - для 4 жильного кабеля сечением жил 150,185,240 - 8шт - 200рублейrnмуфта 1ПКНТпН -6 - для 4 жильного кабеля сечением жил 150,185,240 - 4шт - 200рублейrn в комплекте с болтовыми наконечниками и с паспортамиrnфото на емейл
Контактная информация:Имя: Иванов Сергей