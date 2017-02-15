|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX
Предложение № 451786
кабель силовой новый, от 100м. C ПВХ изоляцией: ВВГ-П, АВВГ, ВВГ, АВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг, ВБбШв, АВБбШв, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШвнг-LS, ВБбШнг, АПвБбШп, ПвВГ, ПвБбШв, ПвБбШнг(А)-LS, ВВГз-; кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6КВ: АПвП, АПвП, ПвВнг(В)-LS. На напряжение 10, 20, 35кВ: АПвВнг-LS, АПвПг, АПвПу, АПвПу2г, АПвПуг, ПвВнг-LS; для нестационарной прокладки: КГ, КГН, КГ-ХЛ; с пропитанной бумажной изоляцией на напряжении 1, 6, 10кВ: АСБ2л; пропитанные нестекающим составом: ЦАСБ, ЦАСБШв, ЦСБГ, ЦАСБл. Любые сечения. Также другие
Предложения c указанием марки, сечения, завода, года выпуска-просьба присылать на почту
Быстрый ответ посредникам премий приветствуется !!!!
Контактная информация:Имя: Георгий