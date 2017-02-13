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Предложение № 451792
Провода неизолированные для воздушных ЛЭП АС, АСУ, АПС с резерва.
АС-120 тн 1994 13,4125
АСУ-300 тн 2000 8,412
АПС-185/29 тн 1998 5,495
АСО-400 тн 1973 6,05
АС-25 тн 1973 0,647
АС-70 тн 1999 7,031
АС-95/16 тн 2009 4,276
АП-120 тн 1987 1,68
АПС-150/19 тн 1989 1,2
АС-300/39 тн 1987 8,21
АПС-120/19 тн 2000 1,321
АС-35 тн 1999 4,375
АС-185 тн 1987 5,7945
АПС-150/24 тн 1983 2,144
АС-150 тн 1989 10,24
80,288
Контактная информация:Имя: Андрей