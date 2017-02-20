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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451810
Кабель КПСнг(А)-FRLS со скидкой, цена за м/руб с НДС руб
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0, 5 Пожспецкабель 10, 3
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0, 75 Пожспецкабель 13, 3
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 Пожспецкабель 16, 8
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1, 5 Пожспецкабель 22, 5
Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0, 5 Пожспецкабель 19, 3
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