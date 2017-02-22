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Предложение № 451811
Скидки на кабель КПСЭнг(А)-FRLS
Наименование Цена м/руб с НДС со скидкой руб, м
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0, 2 Пожспецкабель 7, 7
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0, 5 Пожспецкабель 11, 2
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0, 75 Пожспецкабель 14, 3
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 Пожспецкабель 17, 7
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1, 5 Пожспецкабель 23, 5
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0, 5 Пожспецкабель 21, 2
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0, 75 Пожспецкабель 27, 2
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