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Кабель и провод: предложение
Дополнительная скидка на кабель КПСЭнг(А)-FRHF
Цена м/руб с НДС со скидкой...
Предложение № 451812
Дополнительная скидка на кабель КПСЭнг(А)-FRHF
Цена м/руб с НДС со скидкой руб, м
Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0, 5 Пожспецкабель 13, 6
Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0, 75 Пожспецкабель 17, 5
Контактная информация:
Имя: Отдел продаж
Компания: ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис"
E-mail:
www: http://as-kabel.ru/depot/skladskaya_spravka/
телефон: +(342)255-48-05
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