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CABEX
Предложение № 451829
Кабель РК 50-7-22 в наличии 5 бухт (около 600 метров) 15г.-16г.
Хотелось бы 850 руб/метр. А Вы сколько сможете предложить?
Фото по запросу!
Контактная информация:Имя: Евгений