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Завьялов Евгений Викторович
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Распродажа контрольного кабеля. Цены ниже! Компания ООО ПКФ «Югтелекабель»...

Предложение № 451838

Распродажа контрольного кабеля. Цены ниже!

Компания ООО ПКФ «Югтелекабель» распродает остатки контрольного кабеля из наличия на складе в Краснодаре по выгодной цене.

Кабель АКВВГЭНГ 4*2, 5 - (225 м) - 18 000, 00 руб.
Кабель АВВГ 3*4 - (299 м) - 11 787, 30 руб.
Кабель АКВВГ 7*2, 5 - (3 455 м) - 19 378, 20 руб.
Кабель АКВВГ 5*2, 5 - (545 м) - 15 871, 20 руб.
Кабель АКВВГ 10*4 - (4 886 м) - 33 992, 32 руб.
Кабель АКВВГ 10*2, 5 - (1 651 м) - 25 755, 85 руб.
Кабель АКВВГ 14*2, 5 - (12 774 м) - 33 186, 93 руб.
Кабель АКВВГ 19*2, 5 - (1 146 м) - 44 244, 56 руб.
Кабель АКВВГ 4*2, 5 - (336 м) - 13 510, 37 руб.
Герда- КВНГ 12*2*1, 0 - (124 м) - 393 867, 73 руб.
Герда- КВНГ 14*2*1, 0 - (169 м) - 500 195, 23 руб.
Герда- КВНГ 14*2*1Л - (1628 м) - 481 687, 66 руб.
Герда- КВНГ 19*2*1 - (155 м) - 720 392, 59 руб.
Герда- КВНГ 19*2*1Л - (3 079 м) - 730 250, 42 руб.
Герда-КВнг 2х2х1, 0 - (476 м) - 107 947, 56 руб.
Герда-КВнг 7х2х1, 0 - (151 м) - 217 860, 12 руб.
Герда-КВнг-FRLS 12х2х1, 5 - (250 м) - 1 932 634, 61 руб.
Герда-КВнг-FRLS 14х2х1, 5 - (223 м) - 2 115 213, 62 руб.
Герда-КПнг-FRHF 12х2х1, 5 - (144 м) - 2 604 853, 69 руб.
Герда-КВнг 5х1, 5 - (104 м) - 19 282, 90 руб.
КСБГнг-FRLS 2х2х1, 2 - (447 м) - 146 899, 02 руб.
КСБГнг-FRLS 4*2*0, 90 - (500 м) - 172 409, 79 руб.
МКЭШвнг 2х2х1, 0 - (248 м) - 45 100, 00 руб.
Кабель КВВГнг 4х2, 5 - (760 м) - 37 772, 03 руб.
Кабель МКВЭКбШВ 2х2х1.5 - (600 м) - 75 698, 46 руб.
Кабель МКВЭШВнг 1х2х0.75 - (1 072 м) - 40 513, 00 руб.
Кабель КСБГнг(А)FRLS 2х2х1, 2 - (1 365 м) - 170 640, 79 руб.
Кабель Герда 2х2х1.0 С - (187 м) - 134 971, 52 руб.

Цены указаны с НДС, за 1 км. кабеля. Возможен торг!!!

Для получения более подробной информации по остаткам контрольного кабеля свяжитесь с менеджерами нашей компании.

Контактная информация:

Имя: Андрей Югтелекабель
Компания: ООО ПКФ "Югтелекабель"
E-mail: 
www: http://www.yugtelekabel.ru/
телефон: 79615232304


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