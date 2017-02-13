Продам с хранения кабель: Кабель КУГВВЭнг-LS 7х0, 5 кол-во 2000м цена 22р...

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Кабельный завод ЗАО "Электротехмаш" производит: Кабели контрольные Кабели контрольные гибкие Кабели силовые 0.66 и 1 кВ Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ Кабели монтажные Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В

г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8

+7(812) 334-98-10

ezavyalov@elektrotm.ru

Завьялов Евгений Викторович

ООО "ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" производит и предлагает: - Медная проволока и стренга, - Силовой и контрольный кабель, - Провода и шнуры соединительные, - Армированные шнуры, - Силовые и бытовые удлинители IS0 9001:2008 ISO 14001:2004

Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"

E-mail: info@exwire.ru

+7 (8112) 29-22-40

www: http://www.exwire

ООО "Межрегиональная кабельная компания" предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге. Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ. Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS) Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS) Кабель СИП Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.

E-mail: vipcom@mail.ru

www: http://1mkk.ru/

телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34

О компании Prysmian Group в России Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии. В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск. Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.

Офис в Москве:

ул. Чаплыгина 20, стр.7

Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89

info.ru@prysmiangroup.com