|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX
Предложение № 451840
Продам с хранения кабель:
Кабель КУГВВЭнг-LS 7х0, 5 кол-во 2000м цена 22р, КУГВВЭнг(А)-LS14х0.35 кол-во 500м цена 36р, КУГВВЭнг(А)-LS14х0.5 кол-во 500м цена 45р, КУГВВЭнг(А)-LS7х0.35 кол-во 500м цена 18р,
ПвПнг(А) НF 3x25 кол-во 140м цена 150р, КУГВЭВнгLS 7х0, 5 кол-во 2470м цена 19р,
КМПВЭнгLS 4x0, 35 кол-во 1189м, цена 18р, КМПВЭнгLS 7x0, 35 кол-во 600м цена 27р, КМПВЭнгLS 10x1, 5 кол-во 500м цена 59р, МКШ 7х0, 75 кол-во 210м цена 16р,
КПЭТИнг 1хА (2х0, 7) (термопарный) кол-во 650м цена 30р ,
Перечень и фото детально направлю по запросу
Контактная информация:Имя: Иванов Александр