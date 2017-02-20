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Кабель и провод: предложение
Произведем для Вас кабель в кратчайшие сроки по приятной цене
1.КВВГ; КВВГнг...
Предложение № 451843
Произведем для Вас кабель в кратчайшие сроки по приятной цене
1.КВВГ; КВВГнг; КВВГнг-LS; КВВГЭ; КВВГЭнг; КВВГЭнг-LS
2.ВБбШв; ВБбШвнг; ВБбШвнг-LS
3.АКВВГ; АКВВГнг; АКВВГнг-LS; АКВВГЭ; АКВВГЭнг; АКВВГЭнг-LS
4.АВБбШв; АВБбШвнг; АВБбШвнг-LS
5.ПВС, ШВВП, СИП-4
Контактная информация:
Имя: Саленков Андрей Викторович
Компания: ООО ПО "СмоленскЭлектроКабель"
E-mail:
www: http://selcab.ru
телефон: 79107896537
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