Кабель Raychem 10QTVR2-CT - 650 руб./метр. Отгрузка - 2 дня. Саморегулирующий...

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ООО "ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" производит и предлагает: - Медная проволока и стренга, - Силовой и контрольный кабель, - Провода и шнуры соединительные, - Армированные шнуры, - Силовые и бытовые удлинители IS0 9001:2008 ISO 14001:2004

Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"

E-mail: info@exwire.ru

+7 (8112) 29-22-40

www: http://www.exwire

О компании Prysmian Group в России Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии. В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск. Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.

Офис в Москве:

ул. Чаплыгина 20, стр.7

Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89

info.ru@prysmiangroup.com

Кабель П-268 П-270 П-272 П-274 П-296 продажа Кабель полевик П-296 продажа от 500м от 21 р/м, П-268 барабаны от 1000м, П-270 и П-272 барабаны 250м В наличии более 100 км. Возможна доставка до транс. компании .

(495)5182583 960-3710

ООО Славкабель предлагает кабель связи Кабель связи МКПАБп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 отмотка от 100м, в наличии более 1500м . Цена 580 р/м с ндс. МКСБ МКСГ ТЗАШп ТЗПАШп ЗКп МПЭВК МКСАБп ТЗБ и дрогой кабель связи

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