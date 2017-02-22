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Кабель и провод: предложение
Кабель Raychem 10QTVR2-CT - 650 руб./метр. Отгрузка - 2 дня.
Саморегулирующий...
Предложение № 451860
Кабель Raychem 10QTVR2-CT - 650 руб./метр. Отгрузка - 2 дня.
Саморегулирующий греющий кабель 10QTVR2-CT для поддержания технологической температуры до 110°С объектов, не подвергаемых пропарке.
Греющие кабели Raychem 10QTVR2-CT применяются для поддержания технологической температуры трубопроводов и емкостей. Саморегулирующие кабели 10QTVR2-CT также используются для защиты от замерзания трубопроводов большого диаметра, а также в системах со средней температурой воздействия на греющий кабель.
Контактная информация:
Имя: Муха Алексей Александрович
E-mail:
www:
http://kabel-opt.ru/shop/heating-cables/self-reg-cables/31-10qtvr2-ct-kabel-raychem.html
телефон: 79963360546
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IS0 9001:2008 ISO 14001:2004
Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"
E-mail: info@exwire.ru
+7 (8112) 29-22-40
www: http://www.exwire
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
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