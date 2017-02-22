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CABEX
Предложение № 451870
Продаю силовой кабель АПвВнг мк 1*630 мк/50-6 В наличии в Мурманской области 720 м, изготовлен в 2015 году.
Цена 700 руб/м. Возможен торг.
Контактная информация:Имя: Anna