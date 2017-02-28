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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451879
кабель апв 1х16 мм кв одножильный алюминиевый тысяча триста метров бухта целиком белая оплетка, сечение 4 мм, 7000 руб почти даром
Контактная информация:Имя: Денисов Пётр Дмитриевич