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Предложение № 451881
Предлагаем кабель оптоволоконынй ВОК-432XV5-CE321-20-432 (408 волокон Leaf+24 «SMF-28») бронированный, влагозащищенный. с хранения.
Контактная информация:Имя: Станислав