|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451882
Многожильный кабель TFL492325/500M, запечатанный, оригинальный. Фирма Ericsson (Швеция), (UL)RLAFH 2x8AWG 2х10mm2, 600V, 90 градусов цельсия.
Многожильный, медный, лужёный, экранированный, для высокой электромагнитной совместимости. Стойкий к ультрафиолету.
Цена 100р/м
Контактная информация:Имя: Андрей