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Кабель и провод: предложение

Поставщик кабельного оборудования для производства кабеля и проводов Компания...

Предложение № 451886

Поставщик кабельного оборудования для производства кабеля и проводов

Компания ЗАО “Xinming Cable Machinery Industry Co., Ltd.” Специализируется в проектирование и производстве оборудования для выпуска кабеля.

Наш завод является одним из Крупнейших в Китае, ежегодно мы поставляем оборудование во многие страны мира, что подтверждает качество и надежность выпускаемого нами оборудования.

Мы производим весь спектр кабельного оборудования от станка до линии:

- отдающие устройства;

- приемные устройства ;

- линия бухтования кабеля;

- линии перемотки кабеля

- линии скрутки кабеля

- Волочильные станы

- Крутильные машины

- Литцекрутильные машины;

- экструзионные линии для наложения пластмассовой изоляции XM45/25&#65292;XM65/25,XM70/25,XM 90/25,120/25,XM150/25;

- Высокоскоростные экструзионные линии 70+35

- оборудование для производства кабеля

- оборудования для кабельной промышленности

производства кабеля.

- Жестко рамная крутильная машина

- Драм - твистор



Контактная информация:

Имя: Лужицкий Виталий ДмитриевичКомпания: ЗАО Xinming Cable MachineryE-mail:www:телефон: (+86) 13693244113 +7(499)350-56-13