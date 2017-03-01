|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX
Предложение № 451888
Продаем недорого кабель ТПП 200х2х0, 4 - 806м, ТПП 200х2х0, 5- 450м. Требуется самостоятельный осмотр и измерения.
Контактная информация:Имя: Ильдар