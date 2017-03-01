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CABEX
Предложение № 451892
Поставщик кабельного оборудования для производства кабеля и проводов
Компания ЗАО “Xinming Cable Machinery Industry Co., Ltd.” Специализируется в проектирование и производстве оборудования для выпуска кабеля.
Наш завод является одним из Крупнейших в Китае, ежегодно мы поставляем оборудование во многие страны мира, что подтверждает качество и надежность выпускаемого нами оборудования.
Мы производим весь спектр кабельного оборудования от станка до линии:
- отдающие устройства;
- приемные устройства ;
- линия бухтования кабеля;
- линии перемотки кабеля
- линии скрутки кабеля
- Волочильные станы
- Крутильные машины
- Литцекрутильные машины;
- экструзионные линии для наложения пластмассовой изоляции XM45/25&amp;#65292;XM65/25,XM70/25,XM 90/25,120/25,XM150/25;
- Высокоскоростные экструзионные линии 70+35
- оборудование для производства кабеля
- оборудования для кабельной промышленности
производства кабеля.
- Жестко рамная крутильная машина
- Драм - твистор
Контактная информация:Имя: Лужицкий Виталий Дмитриевич