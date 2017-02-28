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CABEX
Предложение № 451893
Продам морской кабель, с резерва, по ценам ниже цен производителя:
КНР, КНРЭ, НРШМ, КРНГ-60, КРНЭГ-60, КВДН-100, КВДНЭ-100, КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПВЭВЭ, СМПВЭГ-60, СМПЭВЭГ-60, СМПЭВГ
Контактная информация:Имя: Михаил