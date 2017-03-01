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Кабель и провод: предложение
Продам провода неизолированные для воздушных ЛЭП, с резерва, по ценам ниже цен...
Предложение № 451894
Продам провода неизолированные для воздушных ЛЭП, с резерва, по ценам ниже цен производителя
АС-120
АСУ-300
АПС-185/29
АСО-400
АС-25
АС-70
АС-95/16
АП-120
АПС-150/19
АС-300/39
АПС-120/19
АС-35
АС-185
АПС-150/24
АС-150
Контактная информация:
Имя: Михаил
Компания: ООО Транспортные системы и ресурсы
E-mail:
www: http://www.tsresurs.ru
телефон: 7 (932) 614-00-00
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