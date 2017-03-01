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CABEX
Предложение № 451904
В связи с реализацией другого более успешного проекта, продаем полностью по виду или по средней цене, если заберете всю товарную партию.
Оптоволоконный кабель, страна США, фирмы OFS. Растаможен летом 2016, имеется сертификат соответствия. Местонахождение Москва. Кабель нигде не используется. Хранится в бухтах.
Количество 87 км, три вида. Торг уместен, подробности в личку.
288 - магистральный, огнестойкий 43 км (есть протокол испытаний, соответствует ГОСТ Р 52266-2004)- цена 8,0 долл 1 метр
144 - в помещении -31 км. - цена 5,5 долл 1 метр
096 - в помещении -13 км - цена 4,5 долл 1 метр
или оплата по курсу в рублях
Контактная информация:Имя: Сергеев Сергей Иванович