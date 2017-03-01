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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451912
ВБбШвнг LS 4х35 - 390м 420 р/м
ВббШвнг (А )FRLS 4х70 - 320м 880 р/м
ВббШвнг (А) LS 5х35 - 360м 520 р/м
ВббШвнг (А) LS 5х35 - 300м 520 р/м
ВБбШвнг LS 5х50 - 878м 740 р/м
ЦААБЛ-6 3х240 - 510м 550 р/м
ПВВнг (А) LS 1х185/50-10 - 590м 780 р/м
АВВГз 5х35 - 258м 90 р/м
ППГнг(А)-HF 5х120 - 104м 1970 р/м
ППГнг(А) NF 2х35 - 152м 230 р/м
ППГнг(А)HF 5х70 - 168м 1150 р/м
АПВвнг(А)-ls 1х150/35-6 - 234м 210 р/м
ППГнг HF 5х70-1 - 138 1150 р/м
ППГнг HF 5х50-1 - 80 820 р/м
ВВГ 1х50 - 142м 150 р/м
ПУГВ 35 - 209м 100 р/м
ПУГВ 35 - 112м 100 р/м
ВВГнг лс 1х25 - 52м 70 р/м
АВВГ 2х50 - 203м 170 р/м
ППГнг(А)HF 2х25 - 123м 160 р/м
ПВВГнг(А)ls-1 1х70/16 - 227м 280 р/м
ВВГнг(А) 5х35 - 84м 510 р/м
ВВГнг(А)ls 1х25 - 52м 70 р/м
ААШВ-10 3х240 - 248м 550 р/м
ВВГнг (А)ls 5х35 - 405м 520 р/м
АВВГнг-ls 3х70 - 417м 110 р/м
ВВГнгFRLS 5х95 - 92м 1390 р/м
ВБШВнгls 3х120 - 68м 1050 р/м
ПВВнгls 1х185/50-10 - 590м 770 р/м
ППГнгHF 5х50 - 198м 820 р/м
АВВГ 3х35+1х16 - 1158м 60 р/м
ВВГнгls 4х185 - 195м 2180 р/м
АВВГз 4х50 - 669м 100 р/м
АПВВнг(В)ls 1х185/50 - 10 - 162 (2х81)м 300 р/м
ВБШВ 1х35 - 163м 110 р/м
ВВГнг(А)ls 5х50 - 52м 730 р/м
ВВГ нг лс 7х6 - 500м 140 р/м
ВВГ нг лс 5х6 - 2000м 100 р/м
КВВГ нг лс 7х6 - 500м 140 р/м
ВВГ нг лс 7х4 - 500м 90 р/м
КВВГнг лс 7х1.5 - 3410м 35 р/м
КВВГэ нг лс 10х2.5 - 1200м 80 р/м
АВВГ нг лс 3х35+1х16 - 1000м 65 р/м
КВВГэ нг лс 14х1.5 - 850м 70 р/м
АВВГ нг лс 3х70 - 417м 110 р/м
КВВГэ нг лс 10х2.5 - 4000м 80 р/м
КВВГэ нг лс 5х1 - 848м 18 р/м
КВВГнг лс 14х1.5 - 1500м 70 р/м
Цена за наличный расчет за целый барабан, возможна оплата б.н.
Контактная информация:Имя: Анашкин Михаил