ВБбШвнг LS 4х35 - 390м 420 р/м ВббШвнг (А )FRLS 4х70 - 320м 880 р/м ВббШвнг...

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ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

ООО "ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" производит и предлагает: - Медная проволока и стренга, - Силовой и контрольный кабель, - Провода и шнуры соединительные, - Армированные шнуры, - Силовые и бытовые удлинители IS0 9001:2008 ISO 14001:2004

Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"

E-mail: info@exwire.ru

+7 (8112) 29-22-40

www: http://www.exwire

ООО "АБК "АМПЕР" Поставка кабельно-проводник Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.

ООО "АБК "АМПЕР"

тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97

E-mail: abk-amper@mail.ru

Сайт: www.abk-amper.ru

О компании Prysmian Group в России Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии. В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск. Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.

Офис в Москве:

ул. Чаплыгина 20, стр.7

Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89

info.ru@prysmiangroup.com