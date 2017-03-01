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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
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Продам оптоволокно Весь кабель на катушках проволочная броня: ОГД 4Х4А-7...

Предложение № 451913

Продам оптоволокно
Весь кабель на катушках
проволочная броня:
ОГД 4Х4А-7 1100м по 30р метр
ДКП 7-6z-4/20 1139м по 30р метр
ДКП-7-6z-4/8 3950м по 20р метр
ОМЗКГМ-10А-01-0,22-48 912м по 35р метр
ДПС-04-024А06-11КН 4184м по 35р метр
ДПС-04-024А06-11кн 4000м по 35р метр
ДАС-05-024А12-23кн 2000м по 40р метр
ОКС-01 ДПС 32ОВ 7КН 1160м по 40р метр

Муфты американские AT&T в комплекте кассеты под 24 сварки по 1000рублей штука

Контактная информация:

Имя: иван
E-mail: 
телефон: 89259363073


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