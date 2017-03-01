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Кабель и провод: предложение
Продам оптоволокно
Весь кабель на катушках
проволочная броня:
ОГД 4Х4А-7...
Предложение № 451913
Продам оптоволокно
Весь кабель на катушках
проволочная броня:
ОГД 4Х4А-7 1100м по 30р метр
ДКП 7-6z-4/20 1139м по 30р метр
ДКП-7-6z-4/8 3950м по 20р метр
ОМЗКГМ-10А-01-0,22-48 912м по 35р метр
ДПС-04-024А06-11КН 4184м по 35р метр
ДПС-04-024А06-11кн 4000м по 35р метр
ДАС-05-024А12-23кн 2000м по 40р метр
ОКС-01 ДПС 32ОВ 7КН 1160м по 40р метр
Муфты американские AT&T в комплекте кассеты под 24 сварки по 1000рублей штука
Контактная информация:
Имя: иван
E-mail:
телефон: 89259363073
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Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
Сайт: www.abk-amper.ru
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.
Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ))
- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
- Медная проволока и стренга,
- Силовой и контрольный кабель,
- Провода и шнуры соединительные,
- Армированные шнуры,
- Силовые и бытовые удлинители
IS0 9001:2008 ISO 14001:2004
Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"
E-mail: info@exwire.ru
+7 (8112) 29-22-40
www: http://www.exwire