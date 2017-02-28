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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451932
Продам из наличия:
Кабель Герда квкнг- хл 4х2х0.75 барабан 827м
Кабель Герда -КВ 5х2х1 отмотка 140м
Кабель КВБбШнг(А)-ХЛ 7х1.5 отмотка 170м
Кабель АВВГ нг 3х4 барабан 700м
Весь кабель новый,с хранения. Подробные фото скину на Viber,почту.
Контактная информация:Имя: Глеб