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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451934
Взрывобезопасный скребок лом СЛПП
Ручной инструмент в "Октябре"
Скребок-лом наконечники латунь
Исполнение взрывобезопасное
Покрытие древко полипропилен
Наименование СЛПП (Д=32мм)
№ Размеры Розн.Цена М.Опт.Цена Опт.Цена
1 .
2 .
3 . СЛПП-32-70-100 5781,78 5518,97 5256,16
4 .
5 .
6 . СЛПП-32-80-100 5889,35 5621,65 5353,96
7 .
8 .
9 . СЛПП-32-90-100 5994,23 5721,77 5449,30
10 .
11 .
12 . СЛПП-32-100-100 6099,12 5821,88 5544,65
13 .
14 .
15 . СЛПП-32-110-100 6195,93 5914,30 5632,66
16 .
17 .
18 . СЛПП-32-120-100 6306,19 6019,55 5732,90
19 .
20 .
21 . СЛПП-32-130-100 6403,01 6111,96 5820,91
22 .
23 .
24 . СЛПП-32-140-100 6513,27 6217,21 5921,15
25 .
26 .
27 . СЛПП-32-150-100 6615,46 6314,76 6014,05
27 . СЛПП-32-155-100 6669,24 6366,10 6062,95
28 .
29 .
30 . СЛПП-32-160-100 6714,96 6409,74 6104,51
31 .
32 .
33 . СЛПП-32-170-100 6822,53 6512,42 6202,30
34 .
35 .
36 . СЛПП-32-180-100 6927,42 6612,53 6297,65
37 .
38 .
39 . СЛПП-32-190-100 7029,61 6710,08 6390,55
40 .
41 .
42 . СЛПП-32-200-100 7134,49 6810,20 6485,90
Каждое изделие номерное,
на каждое изделие выдается паспорт
ЛНЛР, ЛНМР
металл диаметр 25мм
оболочка толщина 2,5мм
диаметр наконечников 30мм
длина наконечников 80, 90, 100мм
габаритный диаметр древка 30мм
ЛНЛП, ЛНЛПа, ЛНМП, ЛНМПа
металл диаметр 21мм
оболочка толщина 5,5мм
диаметр наконечников 32мм
длина наконечников 100мм
габаритный диаметр древка 32мм
Контактная информация:Имя: Октябрь