ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Разместить здесь

Взрывобезопасный скребок лом СЛПП Ручной инструмент в...

Предложение № 451934

Взрывобезопасный скребок лом СЛПП

Ручной инструмент в &quot;Октябре&quot;

Скребок-лом наконечники латунь
Исполнение взрывобезопасное
Покрытие древко полипропилен
Наименование СЛПП (Д=32мм)
№ Размеры Розн.Цена М.Опт.Цена Опт.Цена
1 .
2 .
3 . СЛПП-32-70-100 5781,78 5518,97 5256,16
4 .
5 .
6 . СЛПП-32-80-100 5889,35 5621,65 5353,96
7 .
8 .
9 . СЛПП-32-90-100 5994,23 5721,77 5449,30
10 .
11 .
12 . СЛПП-32-100-100 6099,12 5821,88 5544,65
13 .
14 .
15 . СЛПП-32-110-100 6195,93 5914,30 5632,66
16 .
17 .
18 . СЛПП-32-120-100 6306,19 6019,55 5732,90
19 .
20 .
21 . СЛПП-32-130-100 6403,01 6111,96 5820,91
22 .
23 .
24 . СЛПП-32-140-100 6513,27 6217,21 5921,15
25 .
26 .
27 . СЛПП-32-150-100 6615,46 6314,76 6014,05
27 . СЛПП-32-155-100 6669,24 6366,10 6062,95
28 .
29 .
30 . СЛПП-32-160-100 6714,96 6409,74 6104,51
31 .
32 .
33 . СЛПП-32-170-100 6822,53 6512,42 6202,30
34 .
35 .
36 . СЛПП-32-180-100 6927,42 6612,53 6297,65
37 .
38 .
39 . СЛПП-32-190-100 7029,61 6710,08 6390,55
40 .
41 .
42 . СЛПП-32-200-100 7134,49 6810,20 6485,90


Каждое изделие номерное,
на каждое изделие выдается паспорт

ЛНЛР, ЛНМР 
металл диаметр 25мм
оболочка толщина 2,5мм
диаметр наконечников 30мм
длина наконечников 80, 90, 100мм
габаритный диаметр древка 30мм

ЛНЛП, ЛНЛПа, ЛНМП, ЛНМПа 
металл диаметр 21мм
оболочка толщина 5,5мм
диаметр наконечников 32мм
длина наконечников 100мм
габаритный диаметр древка 32мм

Контактная информация:

Имя: Октябрь
Компания: ООО Октябрь
E-mail: 
www: http://www.oktabr.stroyvitrina.ru/
телефон: 8-905-66-20-362


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!