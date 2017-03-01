Взрывобезопасный скребок лом СЛПП Ручной инструмент в...

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Кабель П-268 П-270 П-272 П-296 продажа Кабель полевик П-296 продажа от 500м от 21 р/м, П-268 барабаны от 1000м, П-270 и П-272 барабаны 250м В наличии более 100 км. Возможна доставка до транс. компании .

(495)5182583 960-3710

О компании Prysmian Group в России Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии. В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск. Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.

Офис в Москве:

ул. Чаплыгина 20, стр.7

Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89

info.ru@prysmiangroup.com

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

ООО "Межрегиональная кабельная компания" предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге. Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ. Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS) Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS) Кабель СИП Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.

E-mail: vipcom@mail.ru

www: http://1mkk.ru/

телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34