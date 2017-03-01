Взрывобезопасный скребок лом СЛКП\r\n\r\nРучной инструмент в...

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Предложение № 451936
Взрывобезопасный скребок лом СЛКПrnrnРучной инструмент в "Октябре" rn rn Скребок-лом наконечники латунь rn Исполнение взрывобезопасное rn Покрытие древко полипропилен rn Наименование СЛКП (Д=32мм) rn№ Размеры Розн.Цена М.Опт.Цена Опт.Ценаrn1 . rn2 . rn3 . СЛКП-32-70-100 4899,81 4677,10 4454,38rn4 . rn5 . rn6 . СЛКП-32-80-100 4990,98 4764,11 4537,25rn7 . rn8 . rn9 . СЛКП-32-90-100 5079,86 4848,96 4618,05rn10 . rn11 . rn12 . СЛКП-32-100-100 5168,74 4933,80 4698,86rn13 . rn14 . rn15 . СЛКП-32-110-100 5250,79 5012,12 4773,44rn16 . rn17 . rn18 . СЛКП-32-120-100 5344,23 5101,31 4858,39rn19 . rn20 . rn21 . СЛКП-32-130-100 5426,28 5179,63 4932,98rn22 . rn23 . rn24 . СЛКП-32-140-100 5519,72 5268,82 5017,92rn25 . rn26 . rn27 . СЛКП-32-150-100 5606,32 5351,49 5096,66rn28 . СЛКП-32-155-100 5651,90 5395,00 5138,09rn28 . rn29 . rn30 . СЛКП-32-160-100 5690,65 5431,98 5173,31rn31 . rn32 . rn33 . СЛКП-32-170-100 5781,81 5519,00 5256,19rn34 . rn35 . rn36 . СЛКП-32-180-100 5870,69 5603,84 5336,99rn37 . rn38 . rn39 . СЛКП-32-190-100 5957,30 5686,51 5415,72rn40 . rn41 . rn42 . СЛКП-32-200-100 6046,18 5771,35 5496,53rn rn rnКаждое изделие номерное, rnна каждое изделие выдается паспорт rn rnЛНЛР, ЛНМР rnметалл диаметр 25мм rnоболочка толщина 2,5мм rnдиаметр наконечников 30мм rnдлина наконечников 80, 90, 100мм rnгабаритный диаметр древка 30мм rn rnЛНЛП, ЛНЛПа, ЛНМП, ЛНМПа rnметалл диаметр 21мм rnоболочка толщина 5,5мм rnдиаметр наконечников 32мм rnдлина наконечников 100мм rnгабаритный диаметр древка 32мм
Контактная информация:Имя: Октябрь