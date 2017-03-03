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Кабель и провод: предложение
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*50(мн)-1 ГОСТ 171м = 892,50р/м с ндс
Кабель...
Предложение № 451938
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*50(мн)-1 ГОСТ 171м = 892,50р/м с ндс
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*4-0.66 ГОСТ 290м = 143,00р/м
Кабель ППГнг(А)-HF 1*150(мн)-1 ГОСТ 309м = 787,50р/м
Кабель ППГнг(А)-HF 3*4(ож)-0,66 ГОСТ 328м = 63,00р/м
Кабель ППГнг(А)-HF 5*4-0,66 ГОСТ 7654м = 105,00р/м
Контактная информация:
Имя: Алтынникова Мария Александровна
Компания: ООО Комапния Клайв
E-mail:
ICQ: 663332083
телефон: 79660807577
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