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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451942
Провод ПуВнг(А)-LS 10 Ж-З ГОСТ 1500м 38,85р
Провод ПуВнг(А)-LS 6 Б ГОСТ 350м 25,20р
Провод ПуВнг(А)-LS 6 Ж-З ГОСТ 50м 25,20р
Провод ПуВнг(А)-LS 6 С ГОСТ 900м 25,20р
Провод ПуГВнг(А)-LS 16 Ч ГОСТ 62м 61,60р
Провод ПуГВнг(А)-LS 35 Ч ГОСТ 131м 180,00р
Провод ПуГВнг(В)-LS 1 Кч ГОСТ 230м 4,90р
Провод ПуГВнг(В)-LS 1,5 С ГОСТ 2000м 7,90р
Провод ПуГВнг(В)-LS 2,5 К ГОСТ 310м 10,00р
Провод ПуГВнг(В)-LS 2,5 Ч ГОСТ 560м 10,00р
Провод ПуГВнг(В)-LS 4 К ГОСТ 8000м 17,85р
Провод ПуГВнг(В)-LS 6 Ч ГОСТ 40м 25,20р
Также в наличии большой ассортимент обычного ПуВ и ПуГВ.
Контактная информация:Имя: Алтынникова Мария Александровна