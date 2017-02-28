ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Разместить здесь

Инструментальные кабели (кабели для передачи цифровых и аналоговых данных)...

Предложение № 451953

Инструментальные кабели (кабели для передачи цифровых и аналоговых данных)
Цена на складе г. Зеленоград, Московская обл.
Срок отгрузки: 15 дней
Цена в ЕВРО без НДС за 1м.

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl TIMF* WST 500V/-60&amp;#8304;C 8x3x1, 5 BK, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 599 км 9, 78 евро за1 м
Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl * WST 500V/-60&amp;#8304;C 1x2x1, 5 BU, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 399 км 1, 03 евро за1 м
Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl * WST 500V/-60&amp;#8304;C 8x2x1, 5 BU, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 416 км 5, 72 евро за1 м
Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl 500V/-60&amp;#8304;C 1x2x1 BU, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 938 км 0, 60 евро за1 м
Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl 500V/-60&amp;#8304;C 2x2x0, 75 BU, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 631 км 1, 09 евро за1 м
Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)HSWAH-fl 500V/-60&amp;#8304;C 6x2x1 BU, FLAME-RETAR, HF, EN50288-7 0, 375 км 5, 63 евро за1 м
Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)HSWAH-fl 500V/-60&amp;#8304;C 10x2x1 BK, FLAME-RETAR, HF, EN50288-7 0, 486 км 7, 96 евро за1 м
Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)HSWAH-fl 500V/-60&amp;#8304;C 2x2x1 SW, FLAME-RETAR, HALOGENFREE, EN50288-7 0, 476 км 2, 75 евро за1 м
Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-Y(ST)Y-fl 500V/-60&amp;#8304;C 2x2x1, 5 BLACK, FLAME-RETARDANT, EN50288-7 0, 418 км 1, 61 евро за1 м

Контактная информация:

Имя: Плыткевич Сергей Юрьевич
Компания: АО "Телеком-Запад"
E-mail: 
www: http://ktz.ru/
телефон: +7(495)781-48-30


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!