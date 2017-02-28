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Кабель и провод: предложение

Инструментальные кабели (кабели для передачи цифровых и аналоговых данных)...

Предложение № 451953

Инструментальные кабели (кабели для передачи цифровых и аналоговых данных)

Цена на складе г. Зеленоград, Московская обл.

Срок отгрузки: 15 дней

Цена в ЕВРО без НДС за 1м.



Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl TIMF* WST 500V/-60&#8304;C 8x3x1, 5 BK, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 599 км 9, 78 евро за1 м

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl * WST 500V/-60&#8304;C 1x2x1, 5 BU, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 399 км 1, 03 евро за1 м

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl * WST 500V/-60&#8304;C 8x2x1, 5 BU, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 416 км 5, 72 евро за1 м

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl 500V/-60&#8304;C 1x2x1 BU, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 938 км 0, 60 евро за1 м

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)H-fl 500V/-60&#8304;C 2x2x0, 75 BU, FLAME-RETAR, HALOGEN-FREE, EN50288-7 0, 631 км 1, 09 евро за1 м

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)HSWAH-fl 500V/-60&#8304;C 6x2x1 BU, FLAME-RETAR, HF, EN50288-7 0, 375 км 5, 63 евро за1 м

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)HSWAH-fl 500V/-60&#8304;C 10x2x1 BK, FLAME-RETAR, HF, EN50288-7 0, 486 км 7, 96 евро за1 м

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-H(ST)HSWAH-fl 500V/-60&#8304;C 2x2x1 SW, FLAME-RETAR, HALOGENFREE, EN50288-7 0, 476 км 2, 75 евро за1 м

Кабель INDUCOM-ARCTIC RE-Y(ST)Y-fl 500V/-60&#8304;C 2x2x1, 5 BLACK, FLAME-RETARDANT, EN50288-7 0, 418 км 1, 61 евро за1 м



Контактная информация:

Имя: Плыткевич Сергей ЮрьевичКомпания: АО "Телеком-Запад"E-mail:www:телефон: +7(495)781-48-30