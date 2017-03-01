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CABEX
Предложение № 451957
Продам
ВВГнг(А)-LS ...5х95….(210м)…1600р/м - нал (1740р/м – безнал)
(В наличии(Череповец) Бар№18, 2013г, Магна, реальное сечение – 87мм2)
Контактная информация:Имя: Спектр-Кабель (Череповец)