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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451958
Продам ЦААШнг(ож)-10 3х150…. (1302м)…440р/м(нал)…..485р/м(безнал)
(2012, КамКабель, Бар22(875м зап) Бар22(427м)
В наличии (Череповец)
Контактная информация:Имя: Спектр-Кабель (Череповец)