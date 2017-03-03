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Предложение № 451961
Предлагаем остатки нового кабеля :
ДПО-П-32А-27КН в наличии 21 км, цена 40000 р/км, год выпуска 2013г.производитель г.Пермь з-д Инкаб
ДС-11-7-5/331 в наличии 2км, цена 72000 р/км, производство ЗАО ОФС "СвязьСтрой-1"ВОКК
Опрессовщик гидравлический не автономный фирмы IZUMI, новый цена 185000 т/р
Цены обсуждаемые.
Контактная информация:Имя: Воробьев Сергей Викторович